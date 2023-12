De Jongs agent raser mot spanske medier: – Det største tullet

Den tidligere stjernespilleren Deco tok over som sportsdirektør før sesongen, og ifølge radiostasjonen RAC1 skal portugiseren ha ringt De Jong og skjelt han ut da han meldte seg syk før Champions League-oppgjøret mot Antwerpen.

En rekke andre spanske aviser og radiokanaler siterte RAC1 på informasjonen, som ifølge De Jongs agent skal være falsk.

– Totalt falske nyheter. Det er det største tullet som har blitt sluppet rundt Frenkie på lenge. Spilleren er bare syk. Han har febersymptomer og har ikke vært i stand til å reise og spille, sier Ali Dursun til De Telegraaf.

Historien har også spredt seg utenfor de spanske landegrensene, og til og med de svenske avisene Aftonbladet og Expressen har meldt om den angivelige utskjellingen.

– Denne gutten er profesjonell tvers igjennom. Han er bare et profesjonelt forbilde. Ikke rør ved Frenkies rykte, for han leverer alltid. Det var ingen roping over telefonen som påstått, og ingen spørsmålstegn. De skaper flakse historier. Forholdet til Deco er fortsatt godt og stabilt, sier Dursun.