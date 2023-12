Weng er i form. Bak henne fulgte Astrid Øyre Slind (ikke på landslaget) på 5.-plass og Kristin Austgulen Fosnæs på 10.-plass (rekruttlandslaget) på lørdagens 20 kilometer skiathlon. De norske dameløperne er på etterskudd.

Hjemmefavoritten Anne Kjersti Kalvå måtte bryte underveis og ville ikke snakke med den skrivende pressen i det hele tatt.

– AK hadde dessverre en helsvart dag. Det er dumt at hun opplever det slik på hjemmebane. Hun var svært skuffet og lei seg. Hun følte at kroppen var fin på fredagens sprint og følte seg pigg i kvartfinalen. Vi får håpe at dette snur, sa landslagstrener Stig Rune Kveen til NTB.

– Er det slik at det spøker for Tour de Ski for henne?

– Nei, det håper vi ikke. Hun gikk bra senest forrige helg og ble så vidt jeg husker nummer åtte i Östersund. Hun var også topp ti i Gällivare. Vi føler at hun har hatt stigning i formen. Hun ble syk før Beitostølen og måtte dra hjem derfra. Vi håper at hun skal komme seg på pluss-siden til Tour de Ski.

Stig Rune Kveen under mediemøtet på Beitostølen foran den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen. Foto: Geir Olsen / NTB

Pauser

– Kalvå har også hatt et par treningspauser der hun har måtte skru på bremsen. Det har ikke helt gått på skinner etter den solide sesongen sist?

– Nei. Sommeren og høsten i år har ikke vært like bra som oppkjøringen inn til forrige sesong. Det er noe vi ta lærdom av og evaluere godt når sesongen er over.

Lørdag kveld ble det klart at Kalvå står over søndagens 10-kilometer.

– Helene Marie Fossesholm er ute og har ikke konkurrert. Det samme er Ingvild Flugstad Østberg som ikke har klart helseattesten. Fjorårets verdenscupvinner Tiril Udnes Weng har så langt ikke konkurrert. Flere andre er åpenbart ute av form. Det er ikke helt flyt om dagen?

Skjær i sjøen

– Vi har flere skjær i sjøen i år enn i fjor på kvinnelandslaget. Vi ønsker ikke at det skal være slik, men det er menneskekropper vi har med å gjøre. Det er mennesker vi jobber med, og vi gjør det vi kan for at løperne skal være best mulig forberedt og utvikle seg. Det går opp og ned, og vi kan ikke gjøre annet enn å rette blikket framover. Dette er en del av gamet. Det er ikke maskiner jobber med, sier Kveen.

Søndag er det 10 kilometer klassisk på programmet i prøve-VM i Granåsen i Trondheim.