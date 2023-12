Klæbo hadde full kontroll fra start til slutt, men ventet lenge med vinnerrykket. På vei inn til stadion viste han imidlertid muskler og rykket inn til en råsterk seier på hjemmebane.

– Det var artig. På skøytingen hadde jeg vanvittig gode ski. De har stått på i bua i dag, sa trønderen til NRK etter rennet.

Klæbo har gått seirende ut av de to siste sprintene i verdenscupen, men lørdagens seier er sesongens første på distanse.

– Jeg er fornøyd med at kroppen spiller på lag i dag, og at jeg kjenner at distanseformen er på vei tilbake sakte, men sikkert, sa han.

Britiske Andrew Musgrave tok andreplassen foran Didrik Tønseth. Med det tok han Storbritannias første sølv noensinne.

– For første gang noensinne i skihistorien er det en brite på andreplass, sa NRK-kommentator Jann Post.

Simen Hegstad Krüger tok den sure fjerdeplassen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Norsk dominans

Det så lenge ut til at vinneren ville bli en nordmann. Det var nemlig firedobbelt norsk i tet ved skibyttet halvveis ut i rennet. Klæbo gikk både inn og ut av skibyttet i ledelsen.

– Klæbo er lynrask i boksen, utbrøt Post.

De norske gutta fortsatte å ha god kontroll. Tønseth og Klæbo vekslet på ledelsen med Hegstad Krüger hakk i hæl. Det var også svenskene Jens Burman og Calle Halfvarsson.

Rett bak tetgruppen lå Harald Østberg Amundsen. Pål Golberg, Sjur Røthe og Erik Valnes klarte imidlertid ikke å holde tempoet og ble hengende etter.

Klæbo rykket ifra

Burman ble hektet av da det gjensto fire kilometer, og da sto seieren for alvor mellom Klæbo, Hegstad Krüger, Tønseth, Halfvarsson og Musgrave.

Spenningen levde helt inn til slutt, og med en drøy kilometer igjen var det ennå ingen klar vinner.

Klæbo satte imidlertid opp farten på vei inn mot stadion og tok til slutt en klar seier foran hjemmepublikummet. Britiske Musgrave ble nummer to foran Tønseth. Hegstad Krüger endte til slutt opp med den sure fjerdeplassen.

Harald Østberg Amundsen ble nummer seks, mens Jan Thomas Jenssen tok sjuendeplassen.