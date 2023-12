Klæbos juletrekk – feirer med samboeren i Davos

Allerede mandag reiser 27-åringen til høyden i Sveits. Der blir han helt til turen går videre til Toblach og Italia og 1. etappe i årets skitour 30. desember.

Samme formel kjørte han også for to år siden. I fjor feiret han helt alene samme sted. Avtalen med kjæresten er at de gjør dette sammen annethvert år på Klæbos vante Hotell AlpenGold like ved skistadion i vinterbyen i de sveitsiske alpene.

– Julefeiringen blir slik den har vært de siste to årene. I fjor var jeg alene. I år blir det med Pernille. Hun kommer ned en dag etterpå meg. Det blir å komme seg ned til hotellet jeg alltid har vært på, sa Klæbo til NTB og den skrivende pressen etter fredagens overlegne sprintseier på hjemmebane i Granåsen i Trondheim.

Vaner

Om ikke Klæbo er like kjent i Davos som i hjembyen, så er det ikke langt unna. Han har tilbrakt mye tid på plassen som huser etappe fire og fem i årets Tour de Ski.

– Jeg begynner å kjenne kokken godt. Vi får den samme maten som vi alltid pleier å få, og det samme bordet er bestilt til julaften. Heldigvis er det mer snø der enn i fjor, og jeg tror det blir en fin jul.

– Hvordan blir det å ha selskap i oppladningen til Tour de Ski?

-Det blir trivelig det. Det er kjekt at hun tar turen. Jeg tror at hun gleder seg også. Vi gjorde det for to år siden, og det var en kjempesuksess. Selv om jeg feiret jul klink alene i fjor, så er det mye artigere å være to. Jeg har ikke sett henne på evigheter. Det skal fint å møte henne igjen.

Deilig

Det var stor stemning da Klæbo lekte seg til seier i løypene han er oppvokst i.

-Deilig! Det smaker godt. Det er alltid artig å vinne skirenn, og spesielt siden det er i Trondheim. Da smaker det ekstra godt.

Det luktet litt av 27-åringen i fredagens løp.

– Prologen er kanskje det jeg er mest fornøyd. Det snødde, og jeg startet tidlig. Finalen gikk styggfort fra start. Det er mer punch i kroppen enn det var i Ruka. Kroppen spiller mer på lag. Jeg tror det blir to fine dager til med skirenn. Nå kan jeg senke skuldrene litt.

Det er spådd et alle tiders drittvær til dagens 20 kilometer skiathlon. Det får bli som det blir om vi skal tro på kanskje arrangementets største attraksjon.

– Jeg har ikke kjøpt meg våtdrakt, nei.

Uansett er helgen bare et delmål på veien til noe enda større.

– Det blir ikke større enn et VM på hjemmebane. Et VM på hjemmebane er det største du kan oppnå som trønder. Det er klink på toppen karrieremessig.