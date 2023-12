Alle i Vålerenga-styret stiller plassene til disposisjon etter nedrykket fra Eliteserien

Det kommer fram i en pressemelding fra klubben.

«Klubbstyret i Vålerenga Fotball Elite har informert valgkomiteen om at de stiller sine plasser til disposisjon på årsmøtet. Styret er motivert til å bidra i en viktig tid, men mener at det er riktig at vi gir valgkomiteen og årsmøtet mulighet til å sette sammen det styret som årsmøtet mener er best for fremtiden», heter det i meldingen.

Avgjørelsen ble tatt under klubbstyremøtet fredag formiddag.

Klubben skriver at de nå skal arrangere et årsmøte «så fort det lar seg gjøre». Det skjer antakelig i månedsskiftet februar/mars.

«Et samlet styre er lei seg over resultatet av årets sesong. Som styre er vi øverste ansvarlig for klubben. Vi har et stort ønske om at en samlet Vålerenga-familie i tiden fremover trekker i samme retning gjennom gode og konstruktive diskusjoner. Det er på denne måten klubben best vil greie målet om å bli en stabil toppklubb over tid», heter det videre i meldingen.

Vålerenga rykket ned fra Eliteserien etter at de tapte på straffer hjemme mot Kristiansund. Laget ledet 2-0 etter det første oppgjøret, men rotet bort forspranget i returkampen.