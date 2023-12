Usikkerhet rundt Ten Hags fremtid: – Begrenset tid til å snu det

Tirsdag kveld måtte Ten Hag se Manchester United ryke ut av Champions League.

Tapet for Bayern München på Old Trafford sørget for at United endte sist i gruppe som også besto av FC København og Galatasaray. Dermed ble det ikke engang europaligaspill på Premier League-laget.

Fiaskoen er den siste i en rekke av dårlige resultater for Ten Hag og United, som sist helg ble slått 3-0 av Bournemouth.

Nå venter en tøff bortekamp mot erkerival og ligaleder Liverpool. Men til tross for at ekspertene er skeptiske til at den er vinn-eller-forsvinn, vil oppgjøret trolig spille en rolle i å avgjøre Ten Hags skjebne.

Viaplays ekspertkommentator Lars Tjærnås tror Manchester United kvier seg for å sparke enda en manager, men at det snart når et punkt der nok er nok.

– Managere får sparken når gapet mellom forventninger, resultater og prestasjoner blir for stort. Sånn er det nå. Det betyr at jeg tror at han har begrenset tid til å oppnå to ting: Gode resultater og gode prestasjoner, der det første selvsagt alltid trumfer det andre, sier Tjernås til NTB.

United.no-journalist Eivind Brennhovd Holth er enig i at presset øker mot den tidligere Ajax-treneren. Han tror kampen på Anfield vil sette tonen for debatten om Ten Hags framtid.

– Han har to «finaler» denne uken her, men det er ikke så enkelt som at to tap er lik sparken, mens poeng på Anfield vil redde jobben hans. Det handler mer om hvordan det ser ut og hva slags følelse man sitter igjen med, sier han til NTB.

Trolig ingen avgjørelse med det første

En avgjørelse rundt Ten Hags posisjon blir ikke tatt med det første, tipper Holth. Milliardæren Jim Ratcliffe er ifølge flere medier på vei inn i klubben, og han skal etter alle solemerker ta over den sportslige styringen i nær fremtid.

– Å gjøre noe med manageren før Ratcliffes komité er på plass, er meningsløst, Det kommer de ikke til å gjøre. Han sitter i hvert fall til Ratcliffe er inne, spår Holth.

Han peker også på et dårlig managermarked som en av årsakene til at Ten Hag trolig blir sittende inntil videre.

Holth mener at det er flere faktorer som står bak Ten Hags manglende suksess denne sesongen.

– Man kan peke på alle. Det er en manager som ikke har klart å implementere sin spillestil og filosofi etter halvannet år i klubben. Det er en garderobe med ukultur og manglende kvalitet, også er det eiere som har driftet klubben dårlig i mange år. Det er som en trehjulssykkel med tre punkterte dekk. Det står bom stille.

Tjærnås mener at Ten Hags første sesong var godkjent, men at han ikke har maktet å bygge videre på den.

– Den store skuffelsen er jo at i stedet for å bygge på det de gjorde da, har de tatt to steg tilbake denne høsten, først og fremst på prestasjoner. Også resultatene, særlig i CL, er langt under standarden og kravene i en klubb som United.

– Svakere prestasjoner enn resultater

Manchester United ligger på en foreløpig 6.-plass, kun tre poeng bak Tottenham og seks poeng bank regjerende mester Manchester City. Etter nesten halvspilt sesong har rødtrøyene ni seirer og sju tap.

Blant de åtte beste lagene i ligaen er United det eneste laget med negativ målforskjell.

Tjærnås tror mye av presset på Ten Hag kommer som følge av at prestasjonene ikke har vært bra, samt de høye forventningene som er i en så stor klubb som Manchester United.

– Med få unntak har det vært enda svakere prestasjoner enn resultater. I tillegg har de også med få unntak bare slått de svakere lagene, sier han.

Av de ni lagene United har slått i Premier League, ligger bare ett av dem i skrivende stund på øvre halvdel av tabellen.

Vil ikke avskrive United

Søndag er det erkerival og ligaleder Liverpool som står på motsatt banehalvdel. Sist gang «De røde djevlene» gjestet Anfield, endte det med hele sju scoringer imot.

Men til tross for at Ten Hags mannskap står overfor en vanskelig oppgave, vil ikke Tjærnås avskrive dem på forhånd.

– Paradoksalt nok kan det være en kamp som passer dem på to måter. Det er null forventninger, og de kan legge seg dypt og gjøre det de på sitt beste er dyktige til, nemlig å kontre med kraft, sier han.

Søndagens jobb blir ikke gjort lettere av at fysiorommet på Old Trafford er fylt til randen av skadde spillere. Tirsdag kveld måtte også forsvarsspillerne Harry Maguire og Luke Shaw ut med skade. Kaptein Bruno Fernandes må også stå over kampen grunnet suspensjon.

– Det er et lag som både sliter med selvtilliten, men som også mangler flere av de største lederne, så det er klart det er kritisk, avslutter Holth.