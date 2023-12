Vålerenga-kapteinen gir seg i klubben

Det skriver den nybakte seriemesteren på sin nettside.

Islendingen kom til Vålerenga vinteren 2020 og ble en umiddelbar suksess. Allerede etter sin første sesong ble hun kåret til årets spiller i Toppserien da VIF vant «The Double».

– Det blir trist å forlate klubben, men alt må avsluttes på et tidspunkt, og nye utfordringer kommer. Klubben og Oslo har vært mitt hjem de siste fire årene, og jeg har møtt så mange fantastiske mennesker på veien. Spillerne har en veldig spesiell plass i hjertet mitt, det er vanskelig å forestille seg å ikke se dem hver dag, sier Sigurdardóttir.

Hun tok i sommer over kapteinsbindet etter Stine Ballisager. Midtstopperen gjorde 15 mål på over 100 kamper for Vålerenga.