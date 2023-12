Alfred Johansson klar som ny Rosenborg-trener: – En god match

33-åringen har skrevet under på en treårskontrakt med trønderne, bekrefter klubben på sine nettsider torsdag.

– Det er deilig å endelig være her, sier Johansson.

Johansson har hatt ansvaret for G19-laget til FCK siden september 2022. Han ble over tid koblet til RBK før ansettelsen var i boks.

– Det har vært en lang prosess sammen med styret og den sportslige ledelsen. Vi har snakket om hvor klubben kommer fra og hvor den vil. Vi ble enige om at jeg og klubben var en god match, sier svensken.

– Tross at jeg er ganske ung husker jeg at jeg så Rosenborg da jeg var liten. Jeg vet at det er en stor klubb, fortsetter han.

Kjetil Rekdal ledet i fjor trønderklubben til bronse i Eliteserien, men greide ikke å bygge videre på det i 2023. Allerede i juni fikk han sparken etter flere svake resultater.

Siden har Svein Maalen trent laget. Han ble valgt som en intern løsning ut sesongen, og ifølge Adresseavisen skal 45-åringen ha vært blant de heteste kandidatene helt til det siste i trenerjakten.

Samme avis hadde tidligere torsdag bilder av Johansson på plass på Lerkendal.

Rosenborg endte på en skuffende 9.-plass i årets ligasesong. Klubben har ikke vunnet en tittel siden dobbelttriumfen i 2018.