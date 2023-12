Rüdiger trygler Kroos om Tyskland-comeback: – Jeg kan ikke gi han et svar

– En spiller som ham, som fortsatt spiller på et så høyt nivå, må virkelig være på landslaget. Jeg spør ham hver dag, røpte Rüdiger overfor DAZN etter at Real Madrid vant 3-2 borte mot Union Berlin i mesterligaen tirsdag kveld.

Kroos ga seg på det tyske landslaget etter deres skuffende exit i åttedelsfinalen mot England i EM 2021.

Det påfølgende verdensmesterskapet i Qatar ble heller ingen suksess for tyskerne, som røk ut i gruppespillet for Japan og Spania.

Rüdiger mener at Kroos kan være en viktig brikke for å få landslaget opp på beina igjen, men midtbanegeneralen tør likevel ikke å love et comeback.

– Jeg må tenke på det lenge. Jeg ble veldig overrasket da han spurte, for jeg hadde ikke tenkt på selv, sa Kroos og fortsatte:

– Jeg kan ikke gi han er svar i dag.

Kroos var en viktig brikke i Tyskland-laget som vant VM i 2014. Midtbaneeleganten ga seg på landslaget med 17 mål og 19 målgivende på 106 kamper.