Riiber og Westvold Hansen jakter på nye seire i Ramsau

Riiber vant begge rennene på Lillehammer og Westvold Hansen gjorde det samme hos kvinnene hvor faktisk begge rennene endte med tre norske kvinner på de tre øverste plassene.

– Vi har fått en kanonstart på sesongen. Jeg kan ikke huske å ha opplevd maken sett med norske øyne, sier sportssjef Ivar Stuan.

Norge stiller med fire kvinner og åtte menn i Østerrike. På herresiden har man bare sju plasser, slik at det legges opp til at to utøvere i utgangspunktet kun får gå én konkurranse. For gutta står både kompaktøvelse og fellesstart på programmet, mens kvinnene skal ut i kompaktøvelse og gundersen.

15. desember: Gundersen (kvinner), fellesstart (menn)

16. desember: Kompaktøvelse (kvinner og menn)

Kvinner: Ida Marie Hagen (Haslum), Gyda Westvold Hansen (Nansen), Mari Leinan Lund (Tolga), Marte Leinan Lund (Tolga)

Menn: Espen Andersen (Lommedalen), Espen Bjørnstad (Byaasen), Kasper Moen Flatla (Jardar), Jørgen Graabak (Byåsen), Jens Lurås Oftebro (Jardar), Jarl Magnus Riiber (Heming), Andreas Skoglund (Molde og Omegn), Simen Tiller (Moelven),