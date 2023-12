Idrettspresidenten om Russland-debatten: – Opplever at langt flere har støttet IOCs tilnærming

Det ble fredag klart at Den internasjonale olympiske komité åpner for russisk og belarusisk deltakelse i Paris-OL under nøytralt flagg.

I etterkant gikk Norges idrettsforbund og president Al-Samarai hardt ut mot IOC og kalte avgjørelsen «skuffende».

Idrettspresidenten sier til NTB at de har jobbet for å fremme sitt standpunkt i saken. Det har skjedd både i skriftlig form og fra talerstolen til aktører som Den internasjonale olympiske komité (IOC), Den internasjonale paralympiske komité og andre organisasjoner.

– Vi har kommunisert vårt standpunkt overfor alle de internasjonale idrettsorganisasjonene vi har en tilknytning til, sier Al-Samarai til NTB.

Særforbundene har bidratt

De nordiske landene har stått i front i kampen mot russiske og belarusisk innslipp i idretten.

– Sammen med våre nordiske søsterorganisasjoner har vi løftet vårt felles standpunkt hver gang saken har vært oppe til diskusjon, både i skriftlig form og fra talerstolen.

Hun sier også at mange norske særforbund har bidratt.

– Videre har mange av våre særforbund løftet norsk idretts felles standpunkt opp i sine internasjonale særforbund når de har diskutert temaet, forteller idrettspresidenten.

– Langt flere støtter IOCs tilnærming

Al-Samarai sier at de opplever å stå ganske alene i kampen mot russiske og belarusisk deltakelse i OL.

– Vi opplever at det har vært langt flere som har støttet IOCs tilnærming framfor vår tilnærming i de fora vi har vært til stede på, sier hun.

Fredag var hun klar på at russisk og belarusisk deltakelse ikke skal stoppe norske utøvere i OL.

– Norske utøvere skal delta i OL og Paralympics i Paris, forsikret Al-Samarai.

Det er foreløpig usikkert hvordan Russland vil forholde seg til IOCs avgjørelse. Kravene om nøytralitet og ingen støtte til Ukraina-krigen er fra myndighetshold i Kreml blitt stemplet som «diskriminerende».