Gironas sensasjonsferd fortsetter – slo Barcelona og topper La Liga

Bragden sendte laget opp i 41 poeng fra 16 kamper. Det gir ledelse i La Liga foran Real Madrid (39). Barcelona er regjerende mester, men er nå bakpå med sju poeng.

Artem Dovbyk tok Girona foran etter tolv minutters spill. Ukraineren ble satt opp av landsmannen Viktor Tsyhankov og scoret via stolpen. Målet kom etter svakt forsvarsspill fra Barcelona.

Robert Lewandowski headet inn utligningen kort tid senere, men Girona slo til igjen før pause. Miguel Gutiérrez curlet vakkert gjestene opp i 2-1.

Mot slutten la innbytter Valery Fernández på til 3-1. Han hadde kun vært på banen i to minutter.

I tilleggstiden tente Ilkay Gündogan et håp for Barcelona, men Cristhian Stuani fjernet all tvil i det femte overtidsminuttet.

Girona ble nummer ti i La Liga sist sesong. Nå ryster Catalonia-klubben de etablerte i spansk toppfotball.