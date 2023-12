Hovedstadsklubben skal dermed spille i 1. divisjon neste sesong. Kvalifiseringsfinalen endte 2-2 sammenlagt.

– Jeg har det så dritt som det går an å ha det. Vi gjør en drittkamp og taper til slutt på straffer. Det er blytungt, selvfølgelig. Vi kan ikke annet enn å innse at vi var for dårlige i år, og så får vi jobbe for å slå tilbake neste sesong, sa Fredrik Oldrup Jensen til TV 2 og fortsatte:

– Til sjuende og sist er det fortjent, og så får vi vise neste sesong at vi har noe i Eliteserien å gjøre.

I straffesparkkonkurransen ble Christian Borchgrevinks bom avgjørende. Kristiansund slapp jubelen løs da Christoffer Aasbak styrte inn 5-4 på straffen som fulgte.

– Vålerenga kollapser, Vålerenga rykker ned. Marerittsesongen tar slutt i Obos-ligaen, kommenterte Peder Mørtvedt på TV 2.

Det er første gang siden 2001 at VIF blir å se på nivå to.

– Det går nesten ikke an å beskrive hvordan dette føles. Vi har hatt noen gode prestasjoner i det siste, men så klarer vi ikke å komme oss opp på et bra nok nivå i dag. Detter er fotball på sitt beste og verste. For oss ble det på det verste, sa VIF-trener Geir Bakke til rettighetshaveren.

Opp på første forsøk

Kristiansund rykker rett opp igjen etter fjorårets fiaskosesong. Sene scoringer fra Mikkel Rakneberg og Marius Broholm sørget for ekstraomganger.

– Jeg er helt jævlig tom. Det er jævlig mye følelser akkurat nå. Det har vært et opp-og-ned-år. Jeg er jævlig stolt over guttene i dag. Dette var det ingen som hadde troen på. Det er bare å ta av seg hatten for dem som var på banen i dag, sa Dan Peter Ulvestad til TV 2.

Etter søndagens tap ender Vålerenga sesongen med bare to hjemmeseirer på 16 forsøk på Valle. Ingen i Eliteserien har gjort det dårligere på hjemmebane i 2023.

Kvalikkampen i Oslo ble en nervepinende forestilling, men etter 76 sjansefattige minutter var det de oppmøtte KBK-supporterne som kunne feire da Rakneberg sendte gjestene i ledelsen.

Og bare fire minutter senere sendte Broholm KBK opp i 2-0. Dermed ble det duket for ekstraomganger.

Det dro seg ordentlig til i ekstraomgangene, hvor spillerne fyrte på alle plugger ved enhver anledning. Ingen av lagene klarte å gjøre seg tellende, og oppgjøret måtte dermed avgjøres på straffesparkkonkurranse.

Keeperbytte

Før straffesparkkonkurransen valgte VIF-trener Bakke å sette inn straffespesialist Jacob Storevik til fordel for Magnus Sjøeng i Vålerenga-målet.

Vålerenga vant også myntkastet om å starte straffesparkkonkurransen, men til hjemmesupporternes fortielse fikk KBK bestemme at straffene skulle skytes mot bortefansens seksjon.

Etter at begge lag hadde satt sine fire første straffer, ble Borchgrevink den store syndebukken.

Vålerenga hadde et fantastisk utgangspunkt til hjemmekampen etter at de vant 2-0 borte i Kristiansund i det første av de to oppgjørene.

Oslo-klubben har imidlertid hatt en forferdelig sesong bak seg, hvor de tapte fire av sine fem første hjemmekamper under Dag-Eilev Fagermo. Det førte til avskjedigelse og en intensiv trenerjakt for ledelse på Valle.

Valget endte i den meget kontroversielle overgangen til Bakke, som kom til Vålerenga fra erkerivalen Lillestrøm.

Bakke har heller ikke fått ting helt på stell i hovedstaden, men klarte med et nødskrik å redde kvalikplass etter et sterkt 1-1-resultat mot bronsevinner Tromsø i siste serierunde.

Utenomsportslig bråk

Vålerenga har også vært preget av flere utenomsportslige saker. Daglig leder Erik Espeseth ble nærmest presset ut av klubben av supporterne, før han valgte å trekke seg fra rollen.

VIF-supporterne har også i flere år klaget over eier Tor Olav Trøims innblanding i klubben, noe som førte til at Trøim tok et steg til side og ansatte Kjetil Siem som ny styreleder i Vålerenga Fotball AS.

Kristiansund sikret seg en billett til kvalifiseringsfinalen etter at de slo Bryne og Kongsvinger. Klubben fra Nordmøre endte på fjerdeplass i årets 1. divisjon.

Fra før har Fredrikstad og KFUM Oslo rykket opp til Eliteserien, mens Aalesund og Stabæk tar turen ned fra øverste nivå.