Fredag sprakk nyheten om at Den internasjonale olympiske komité (IOC) har bestemt at russiske og belarusiske utøvere kan delta i OL i Paris til sommeren som nøytrale.

Ruud konkurrerer mot flere russiske profiler på ATP-touren, og nordmannen har hele veien vært positiv til at de får delta.

– Det er et vanskelig og sensitivt område å gå inn på. Jeg har vært veldig åpen og positiv til at de får delta på ATP-touren. De spiller og konkurrer uten flagg og har offentlig sagt at de er imot krigen, forteller Ruud i et intervju med Eurosport.

Tennisesset forteller videre at han ville opplevd det som urettferdig om stjerner som Daniil Medvedev og Andrej Rublev ikke hadde fått delta i Paris-lekene.

– De bor i andre land, og de representerer seg selv mer enn et land på mange måter. OL er noe litt annet, og det er mye mer politikk involvert. Jeg må på mange måter si at det hadde vært urettferdig om de ikke hadde fått delta. Det er sikkert mange kloke hoder som står bak avgjørelsen, så jeg har ikke noe imot det. Det blir nok likevel en spesiell stemning, erkjenner Ruud.