Svensk langrennstrener fratatt akkrediteringen til søndagens renn i Östersund

Situasjonen mellom Öberg og Brennan skjedde underveis i sprintfinalen, og ifølge Aftonbladet ble den svenske treneren først tildelt en bot på om lag 3.500 svenske kroner. I tillegg blir han fratatt akkrediteringen av Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS) til søndagens individuelle distanserenn.

– Det er dessverre for dårlig, og jeg beklager for det. Jeg er mest skuffet over meg selv som kom for nære sporet, sa Öberg til Aftonbladet etter lørdagens sprintrenn.

Søndag skal herrene gå 10 kilometer i fri teknikk klokken 10.15, mens kvinnene skal ut på samme distanse 12.45.