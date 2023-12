Med 2-1-seieren passerer Merseyside-klubben Arsenal og tar over tabelltoppen i Premier League. Mikel Artetas mannskap skal til Birmingham og bryne seg på et høytflygende Aston Villa senere lørdag.

En straffescoring fra Jean-Philippe Mateta sendte vertene foran etter en snau time, men Salah utlignet for Liverpool med et kvarter å spille. Jordan Ayew fikk marsjordre under to minutter før bortelagets mål.

Salah har scoret 148 PL-mål for Liverpool og to for Chelsea. Like etter at klokken passerte 90 minutter avgjorde Elliott kampen med en flott avslutning.

– Jeg ser mentaliteten om å kjempe til siste slutt. Vi fortsetter å gjøre det. Vi kan gjøre noe spesielt i år, sa Salah til TNT Sports etter kampen.

Vertene kom til den klart største målsjansen i en ellers sjansefattig førsteomgang. Like før halvtimen avsluttet Jefferson Lerma mot Liverpool-målet, men Alisson reddet gjestene mesterlig.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er doktorgrad i keeperspill, destillert på noen få sekunder. Det er knapt så jeg tror det. Palace gjør egentlig alt riktig, men Alisson flytter seg lynraskt, sa Viaplay-ekspert Lars Tjærnås om sisteskansens prestasjon.

Minutter senere fikk vertene straffespark, men avgjørelsen ble omgjort etter at VAR oppdaget et frispark til Liverpool tidligere i sekvensen.

– Helt hårreisende at det ikke blir dømt i utgangspunktet. Det har vært bra med debatt rundt VAR, men her sørger de for at den riktige avgjørelsen blir tatt. Jeg synes han bruker unødvendig lang tid ved skjermen, sa Viaplay-ekspert Pål André Helland i pausen.

Liverpool har ikke tapt på Selhurst Park siden 2014, og i 2020/2021-sesongen ble Palace slått hele 7-0 i Sør-London.)