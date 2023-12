– Jeg har jo ikke bommet på stående her nede. Jeg er litt irritert over at jeg mistet et magasin på siste stående. Det var en menneskelig feil, men jeg klarte å holde roen, så det er jeg fornøyd med, sa Tandrevold til TV 2.

Ladeklusset gjorde at Öberg kunne gå ut i ensom majestet med Tandrevold 17 sekunder bak. Fossum-løperen fikk selskap av sveitsiske Lena Häcki-Gross.

Mot slutten ble hun forbigått av sveitseren. De to endte 11,2 og 13,9 sekunder bak den svenske vinneren.

– Jeg følte at jeg ble stresset og kjente det litt i beina, men jeg var positivt overrasket og måtte sjekke ekstra nøye at alle blinkene hadde gått ned, sa hun.

Topper verdenscupen

Med tredjeplassen overtok Tandrevold ledelsen i verdenscupen med 20 poeng til franske Lou Jeanmonnot.

Tandrevold tok sin annen verdenscupseier på sprinten fredag og hadde snaue fem sekunder til gode på lillesøster Öberg før jaktstarten.

Hun fikk raskt selskap av den svenske løperen og begge måtte ut i strafferunden på første liggende skyting. Sveitsiske Lena Häcki-Gross og italienske Lisa Vittozzi tok seg forbi med feilfrie skytinger.

Alle fire i teten fulgte opp med feilfrie skytinger på den siste liggende serien.

Öberg og Tandrevold skjøt feilfritt på første stående skyting, mens de to andre måtte ut i strafferunden.

Knotten nest beste norske

Karoline Knotten startet 40 sekunder bak på sin sjetteplass. Hun hadde en bom på første liggende og resten treff, men falt ned en plassering.

Marit Ishol Skogan (2 bom) hadde gått seg opp blant topp ti fra sin 19.-plass på sprinten etter feilfri liggende skyting, men med to bom på den stående falt hun kraftig tilbake og gikk i mål på 18.-plassen.

De andre norske løperne hadde beskjedne plasseringer fra sprinten og startet lenger bak. Med tre bom gikk Juni Arnekleiv seg opp fra 42. til 21. plass.

Marthe Kråkstad Johansen hadde også tre bom og ble nummer 25, mens Emilie Ågheim Kalkenberg hadde en vond dag på standplass med seks bomskudd. Det holdt til 47.-plass.