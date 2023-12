Søndag spilles gruppefinalen mot regjerende OL-vinner Frankrike. Det blir Norges første virkelige test i VM.

– Jeg synes ikke Frankrike er like skarp i angrep i dette mesterskapet som tidligere, sa Viaplay-ekspert Gunnar Pettersen til NTB.

Han holder Norge som 60-40-favoritt mot Frankrike.

Det var Henny Ella Reistad-show det første kvarteret på vei mot 8-6-ledelse. Hun scoret fire ganger.

Etter hvert meldte stadig flere norske spillere seg på i offensiven. Nora Mørk var effektiv i avslutningene, og scoringsjubelen hennes smittet over på publikum.

Det ble altfor mye å håndtere for Slovenia. Slovenerne tapte for tolvte gang på like mange kamper mot Norge.

– Vi visste at de ville presse oss fra start og gjøre det så lenge de orket. Kanskje kunne vi vært litt mer nøyaktige i ankomsten og valg av skuddsituasjoner, men solid gjennomført i begge omganger. Det er godt å ta meg seg når motstanderen stiger på søndag, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV 3 etter nok en storseier.

VM-vinneren fra 2021 leverte topp forsvarsspill i store deler av kampen. Det bidro til at det norske laget forsvant fra Slovenia og opp i 17-12-ledelse ved pause.

Den økte til 25-15 etter 40 minutter. Dermed trengte ikke Norge å bruke reservene inn mot kampslutt.

Stine Bredal Oftedal ble kåret til banens beste av en lokal jury.

– Jeg tror ikke jeg har spilt på et landslag med en slik bredde. De aller fleste jentene er med i Champions League i sine klubber. Jeg vil tro at andre VM-lag nå kanskje tenker at «håper ikke vi møter Norge», sa Oftedal til NTB.

Ingen tvil

Hergeirsson brukte troppen. Han har trolig laget sitt akkurat der han ønsker etter ti dagers VM-aktivitet.

– Vi har ikke fått svar på hvor gode vi er i kontradekking, men det får vi søndag. Ellers har vi fått mange fine svar. Det er en fin utvikling på angrepsspillet, og i forsvar er vi ferd med å få en fin base, sa landslagssjefen om den norske framgangen.

Norge vant keeperkampen overlegent, og Katrine Lunde og Silje Solberg-Østhassel blir stadig bedre i VM.

– En meget bra kamp. Vi hadde kjempegodt forsvar foran oss. Vi kan nok kalle det et skremmeskudd, sa Lunde til NTB.

Ingvild Bakkerud leverte sin beste landskamp i det 45. forsøket. Hun var helt sentral i den norske forsvarsmuren og scoret også flere ganger.

Frankrike fikk et norsk varsku i fanget fredag kveld.

– Vi håper å gjøre vår beste kamp i VM mot Norge, men vet hvilket strålende lag vi møter, sa Frankrikes trener Olivier Krumbholz etter seieren over Angola.

Ute

Tirsdag venter kvartfinale, også den kampen går i Trondheim.

Mesterskapsdebutanten Maja Furu Sæteren måtte se Slovenia-kampen fra tribunen. Hun var med i kamptroppen i de fire første VM-oppgjørene.

Oppgjøret mot Slovenia dro vel 5542 tilskuere til Trondheim Spektrum. Det betyr at vel 2500 seter var ubesatt.