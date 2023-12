Det kommer fram i en pressemelding. Braathen forteller der i detalj hva han skal gjøre framover.

Selv om han ikke lenger kjemper om seirer i verdenscupen, fortsetter 23-åringen samarbeidet med sine største sponsorer. Som ambassadør for skimerket Atomic skal Braathen bidra med testing av ski, design og utvikling.

Han har i tillegg brilleleverandøren Oakley og energidrikkprodusenten Red Bull med seg på laget.

– Jeg føler meg så privilegert for at jeg med disse mulighetene fortsatt får kjøre litt fort på ski i vinter. Det blir gøy imellom perioder med arbeid som gir meg en sjanse til å få et utløp på ideene mine, sier Braathen.

I oktober slapp han sjokkbeskjeden om at han hadde gjort sitt som elitealpinist. Nyheten kom etter en langvarig konflikt med Norges Skiforbund.