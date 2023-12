Det gjør hun i et intervju med Innlandet idrettskrets gjengitt på sidene til idrettsforbundet.

– Det var en 40 prosent stilling i håndballforbundet. Jeg har i den jobben vært cirka 90 døgn på reise i året. Det er ikke spesielt godt betalt med tanke på hva som ligger i rollen. Jeg har vært mye på jobbreiser/mesterskap i skoleferiene til mine egne unger, sier Hammerseng-Edin.

Hun tiltrådte i den stillingen i april 2021.

Norges tidligere landslagskaptein sier at hun har lyst til å gjøre noe annet.

– Med så mange reisedøgn til relativ lav lønn, er jeg inne i en fase i livet at jeg har muligheter til andre jobber som gir meg like mye glede, krever færre reisedøgn og gir økt fleksibilitet i hverdagen. Det er en kombinasjon av reisebelastning, lønn og jobbtidspunkt (når barna mine har fri), som gjør at jeg velger ikke å forlenge denne kontrakten. Det skal sies at jeg reiser litt i annen jobb i tillegg og har tatt trenerutdanning og studert ledelse ved siden av. Det handler om totalpakken.