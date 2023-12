– I forhold til at det har vært veldig mange renn som har blitt avlyst, er det kanskje ikke supersmart å legge renn på isbre i november. Det kunne kanskje de aller fleste sagt på forhånd, sier Kristoffersen til NTB.

Han er på plass i franske Val d'Isère der det skal kjøres storslalåm og slalåm kommende helg.

I alt har ett slalåmrenn og sju fartsrenn denne sesongen ikke latt seg gjennomføre, når både menn og kvinner tas med i betraktning. Kristoffersen kjører ikke fart selv, men deler sitt syn på utfordringene.

En blanding av mye snø og vind har ført til avlysninger.

– Når du har start på 3800 meters høyde som i Zermatt, så er været mye mer ustabilt enn på 2800 meter. Det ligger på toppen av et fjell, og det er mye mer vær og vindutsatt der enn det er nedi dalen, sier han.

– Uflaks

Kristoffersen og co. fikk kjøre én omgang av slalåmrennet i Sölden i oktober før vinden førte til avlysning. Sist helg måtte fartskonkurransene i Beaver Creek i Colorado avlyses.

– Beaver Creek er uflaks. Hadde det vært fire dager senere hadde det vært gode forhold.

Kristoffersen har ikke snakket så mye med kollegaene om avlysningene, men sier at sveitsiske Loïc Meillard er en av dem som har måttet betale dyrt for en avlysning.

– Loïc Meillard dro til USA for å kjøre ett super-G-renn og fikk bare kjørt noen treningsomganger, sier Kristoffersen, som ble pappa for første gang i sommer.

Marco Odermatt har tidligere delt sin bekymringer rundt erstatningen av de avlyste rennene. Han er klar på at det ikke må gå på bekostning av utøvernes helse.

– Å erstatte alle fartsgrenene som er avlyst nå, blir nok vanskelig. Den bekymringen han (Odermatt) har for det, kan jeg forstå, sier Kristoffersen.

Verdensmester

Totalt ble det elleve pallplasser og to seirer i verdenscupen sist sesong. Dessuten tok han VM-gullet i slalåm i franske Courchevel.

Rennet i østerrikske Gurgl i midten av november ble stoppet underveis da klimademonstranter tok seg inn i målområdet. Bilder fra hendelsen viste at demonstrantene holdt opp bannere med klimaslagord.

TV-bildene viste også en svært misfornøyd Kristoffersen som lot seg engasjere av hendelsen. Nordmannen måtte holdes tilbake for å ikke ta seg ordentlig inn i området.

Han ønsket ikke å snakke så mye om den saken på torsdagens pressetreff, men la til at han støtter klimasaken og at slikt må tas gjennom «rette kanaler» og at det ikke må oppstå farlige situasjoner i renn.