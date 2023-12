Kapteinen sikret Liverpool-seier

Wilder erstattet tirsdag Paul Heckingbottom som Sheffield United-manager etter en dårlig start på sesongen. Wilder hadde samme jobb fra 2016 til 2021.

Onsdag sørget kaptein Virgil van Dijk og Dominik Szoboszlai for at Liverpool tok med seg alle poengene i bortekampen. Rødtrøyene holder seg stadig to poeng bak serieleder Arsenal.

Liverpool-manager Jürgen Klopp gjorde noen bytter etter helgens dramatiske 4-3-seier mot Fulham. Spiss Darwin Núñez ble plassert på benken, men erstattet Mohamed Salah i 2. omgang.

Jakter mål nummer 200

Dermed må sistnevnte fortsatt vente på sitt 200. mål for Liverpool. Egypteren står med ti nettkjenninger denne sesongen, kun bak Erling Braut Haaland på toppscorerlisten.

Sheffield United fortsetter som bunnlag i PL. De har fire poeng opp til Luton på trygg plass.

Hjemmelaget var farlige på noen kontringer i kampen, men de fikk ikke ballen forbi Liverpool-keeper Caoimhin Kelleher. Bortelaget hadde forholdsvis god kontroll gjennom store deler av kampen.

18-åring matchvinner

Kristoffer Ajer manglet for Brentford etter at han skadet seg på oppvarming før kampen mot Arsenal i helgen. Mot Brighton måtte laget tåle 1-2-tap etter å ha tatt ledelsen.

Bryan Mbeumo scoret sitt sjuende mål for sesongen, men så utlignet Pascal Gross før 18 år gamle Jack Hinshelwood ble matchvinner like etter pause.

Fulham hadde en kjempedag i 5-0-triumfen over Nottingham Forest. Alex Iwobi og Raúl Jiménez scoret begge to mål hver i storseieren, mens Tom Cairney bidro med ett.

Marcos Senesi og tidligere Viking-spiller Kieffer Moore scoret Bournemouth slo Crystal Palace 2-0 borte.