97 Liverpool-supportere døde som en konsekvens av trengselen foran FA-cupsemifinalen mot Nottingham Forest i Sheffield i 1989.

Tilskuere ble presset opp mot stålgjerder som skulle hindre folk i å ta seg inn på banen.

Tragedien ble først klassifisert som en ulykke, men etter mange års kamp fikk de etterlatte i 2012 rettslig kjennelse for at dødsfallene var resultat av politiets handlinger, og at de var lovstridige.

Onsdag beklaget den britiske regjeringen til de etterlatte. Samtidig la de fram en handlingsplan som sier at «offentlige organer må fortelle sannheten i kjølvannet av tragedier, uansett innvirkning på omdømmet deres».

– Hillsborough-familiene har vært gjennom mange urettferdigheter. Tapet av 97 liv, at fansen fikk skylden og den utilgivelige ignoransen fra offentlige organer. Jeg er dypt lei meg for det de har vært gjennom, sa statsminister Rishi Sunak.

Allerede har den nasjonale politimesterorganisasjonen og påtalemyndigheten skrevet under på dokumentet.