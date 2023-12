Borgen ledet komiteen i åtte år og hadde også en rekke andre verv tilknyttet kombinert. Han hadde også verv i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

– Paul Einar var veldig viktig for norsk kombinertsport i en årrekke. Han var leder i kombinertkomiteen i åtte år, jobbet inn mot FIS og var de senere årene svært viktig bidragsyter i Kombinertsportens Venner. Det er en uendelig trist melding å få at Paul Einar er gått bort så altfor tidlig, sier sportssjef Ivar Stuan til skiforbundet.no.

Borgen var leder i kombinertkomiteen da Stuan kom tilbake som sportssjef i 2016.

– I Paul Einar har vi hatt et fantastisk menneske som har jobbet utrettelig for å sette kombinert på kartet. Han hadde stor arbeidskapasitet, var faglig meget sterk og viste et stort og ekte engasjement. Han fikk utrettet veldig mye og tok på seg alle mulige oppgaver og verv for å hjelpe vår fantastiske sport opp og fram. Det er mange som ser tilbake på Paul Einars innsats med stor takknemlighet, sier Stuan.