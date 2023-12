Sandvolleyball: Mol/Sørum snudde til seier mot tysk duo – måtte ut i tredje sett

Dermed står den norske duoen med to seier på deres to første kamper. Mol og Sørum vant sin andre kamp med settsifrene 16-21, 21-18, 15-12.

Mol og Sørum fikk en fryktelig start på kampen da de fikk store problemer og tapte det første settet 16-21.

– Skal Anders og Christian komme tilbake her, må de sette inn et ekstra gir, konkluderte Viaplay-kommentator Vegard Høidalen i pausen.

Mol og Sørum fikk en bedre start på det andre settet da de gikk opp i en 7-5-ledelse etter at tyskerne hadde gjort flere feil. Utover i settet kom Ehlers og Wickler seg med i settet igjen, men nordmennene vant til slutt 21-18.

Det tredje settet ble en jevn affære, hvor Mol og Sørum hadde en liten ledelse hele veien. Til slutt sikret nordmennene seieren med 15-12.

Tidligere onsdag lekte Mol og Sørum seg tidvis med brasilianske George Wanderley/André Stein under åpningskampen. Nordmennene avgjorde med 2-1 i sett (21-14, 19-21, 15-9-).

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Duoen lyktes verken i EM eller VM i år, og derfor blir verdenstourfinalen viktig for dem. Den turneringen har de vunnet to ganger tidligere.

Anders Mol har flyttet til Oslo, og det er også der han og makker Christian Sørum har ladet opp til finaledagene i Doha.

Det er de ti beste lagene som er med i Qatar. De ti lagene er delt i to puljer på fem lag, og torsdag venter to nye puljekamper for den norske duoen.