Svensk OL-topp ut mot IOC etter vraking: – Vanskelig å forstå

Den internasjonale olympiske komité (IOC) kunngjorde onsdag at Sverige er ute av kampen om 2030-lekene. I stedet går IOC i dialog med Frankrike om OL-arrangementet.

Hvem som skal arrangere OL i 2030 og 2034 blir først endelig bestemt neste sommer. Salt Lake City i USA er eneste søker for vinter-OL i 2034.

Von Uthmann sier til avisen Dagens Nyheter at han er svært skuffet.

– Jeg er veldig overrasket. Dessverre var ikke IOCs nye system klart for å få inn en søknad som skulle være bærekraftig, kostnadseffektiv og demokratisk.

Sverige ble vraket i kampen om å bli OL-arrangør etter at IOC mente staten hadde gjort for lite for å støtte søknaden. Det synes Von Uthmann er en merkelig begrunnelse.

– Jeg synes det er veldig vanskelig å forstå. IOC har tidligere sagt at staten skulle bli mer involvert først i tredje fase av søknadsprosessen.

Sverige har de siste årene jobbet hardt for å få OL tilbake til landet. Ikke siden 1912 har de vært OL-arrangør.