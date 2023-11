Herrelandslaget to plasser ned på Fifa-rankingen

Det kommer fram av Fifas oppdaterte liste torsdag formiddag.

Norge lå på 42.-plass på listen fra 26. oktober, men etter 2-0 hjemme over Færøyene i en treningskamp og 3-3 borte mot Skottland i EM-kvaliken, faller Norge ned på 44.-plass.

Norge klarte ikke å kvalifisere seg som sommerens fotball-EM verken gjennom kvalifiseringen eller nasjonsligaen.

Argentina og Frankrike fortsetter som nummer én og to på rankingen, mens England tar over 3.-plassen fra Brasil etter 2-0 hjemme over Malta og 1-1 borte mot Nord-Makedonia i kvalifiseringen til EM.

I samme periode tapte også Brasil 1-2 borte for Colombia og 0-1 hjemme for Argentina i VM-kvaliken.

Neste oppdatering av Fifa-rankingen kommer 21. desember.