Manchester United ga slipp på tomålsledelse – avansement kan glippe etter 3-3 mot Galatasaray

United hadde presset på seg da de gikk inn i onsdagens kamp med sisteplass i gruppe A med to runder igjen.

Erik Ten Hags menn svarte med tre flotte scoringer på en vanskelig bortebane og ledet med to mål ved to anledninger. Det var likevel ikke nok til tre poeng.

Andre Onanas to uheldige involveringer både før og etter pause bidro til at det endte med ett poeng for begge lag onsdag, og United forblir sist i gruppen.

Rødtrøyene spilte seg inn i trøbbel da de røk på et sjokktap borte mot FC København tidligere i november. Danskene møter gruppeleder Bayern München senere onsdag.

Regntungt

Det var mye snakk om regntunge baneforhold i forkant av oppgjøret, men det så ikke Alejandro Garnacho nevneverdig plaget ut av da han banket United opp i ledelsen i det tiende minutt. Unggutten fulgte opp helgens drømmescoring med å avslutte et mønsterangrep fra gjestene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Drøye sju minutter senere doble Bruno Fernandes på nydelig vis. Ingen gikk opp i press på portugiseren som blåste ballen inn i mål fra godt over 20 meters hold.

Premier League-kjenningen Hakim Ziyech svarte så med å prikke inn et frispark forbi en feilposisjonert Andre Onana like før halvtimen, og det var spenning i kampen igjen.

Utlignet

Scott McTominay la en demper på spenningen da han skled inn Aaron Wan-Bissakas innlegg ti minutter etter hvilen.

Tomålsledelsen fikk kort levetid denne gangen også, og Ziyech og Onana leverte en tilnærmet nøyaktig reprise av 1-2-målet. Denne gangen fikk keeperen hendene på ballen, men greide likevel ikke å holde ballen ute av nettet.

Og like etterpå kom også 3-3. Muhammed Kerem Akturkoglu vartet opp med et nydelig medtak og klinket ballen inn i nærmeste hjørne.

United fikk flere kjempemuligheter mot slutten, men det endte med ett poeng.