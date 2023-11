Det opplyser Det svenske skiforbundet tirsdag.

– Vi er i en situasjon hvor flere i troppen har testet positivt for covid-19 etter verdenscuprennene i Ruka. Situasjonen er selvsagt uheldig, og vi iverksetter for tiden flere tiltak for å minimere videre smittespredning da mange aktive allerede er på plass i Gällivare, sier landslagslege Rickard Noberius.

Han sier at løperne må ha ekstra god hygiene, og at måltider skal inntas på de respektives rom.

Jonna Sundling stiller ikke i Gällivare, mens Frida Karlsson er aktuell for å starte i lørdagens distanseløp. Hun har foreløpig ikke symptomer.

Isolert

– Frida Karlsson har blitt isolert, og vi fortsetter å følge utviklingen rundt mulige infeksjonssymptomer. Vi ser om det kommer negative tester i løpet av uken, før vi tar en endelig avgjørelse om konkurransestart, sier Noberius.

Jonna Sundling bekrefter sykdomssituasjonen sin på Instagram.

«Det blir dessverre ingen konkurranser i Gällivare for meg», skriver hun.

I forbindelse med åpningsrennene i Ruka sist helg testet også William Poromaa positivt for covid. Han er ikke med i troppen til rennene i Gällivare.

Det er imidlertid det 17-årige stjerneskuddet Alvar Myhlback. Han anses for å være et av de største talentene i langrennssirkuset.

Alle norske friske

I den norske leiren har en håndfull løpere vært koronasyke i sesonginnledningen. Johannes Høsflot Klæbo er blant dem.

På spørsmål fra NTB om sykdomsstatus for den norske Gällivare-troppen, svarer landslagslege Ove Feragen:

«Per nå er troppen som har reist videre til Gällivare frisk og rask».

Jonna Sundling er regjerende OL- og verdensmester i sprint.

Sveriges tropp til kommende helgs renn ser slik ut:

Kvinner:

Ebba Andersson, Evelina Crusell, Johanna Hagström, Ingrid Hallquist, Moa Ilar, Lisa Ingesson, Frida Karlsson, Louise Lindström, Moa Lundgren, Emma Ribom, Märta Rosenberg.

Menn:

Simon Andersson, Edvin Anger, Emil Danielsson, Jonas Eriksson, Truls Gisselman, Calle Halfvarsson, Johan Häggström, Leo Johansson, Alvar Myhlback, Eric Rosjö, Björn Sandström, Karl-Johan Westberg.