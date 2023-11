Fotballprofilen Rune Almenning Jarstein legger opp

Jarstein opplyser om karriereslutten i et innlegg på Instagram tirsdag.

«Dette var ikke en enkel beslutning å ta, og ikke det jeg egentlig ville. Men etter to vanskelige år, tror jeg at å legge opp er det rette å gjøre. Jeg elsker fotballen så mye», skriver Jarstein.

I et intervju med Telemarksavisa åpner keeperen opp om det som ble en tøff karriereslutt. I august i fjor fikk han sparken i Hertha Berlin, der han stoppet på 179 kamper. Klubben begrunnet det med at Jarstein skal ha skjelt ut keepertrener Andreas Menger, noe Jarstein selv avviser at skjedde. Det tok lang tid før partene ble enige om et forlik i saken.

– Det har dessverre blitt sånn. Det som skjedde i Hertha, er grunnen. Jeg har vært for lenge ute etter det, og da er det vanskelig å komme tilbake. Det er kanskje ikke det jeg ønsket, men det er nok det rette å gjøre, sier han og legger til:

– Jeg vet ikke hvor det kommer fra. Det var merkelig, egentlig … Det var en trening på Olympiastadion, den siste jeg hadde. Ikke noe krangel eller noen ting. Jeg skjønner ikke hvor de får det fra. Det var til og med mange medier på den treninga, så det har ikke skjedd, nei.

Rettstvist

Veteranen har spilt for Odd, Rosenborg og Viking i norsk fotball. I perioden til 2014 til 2023 spilte han for Hertha.

Så sent som i begynnelsen av oktober ble partene enige om et forlik. Dermed endte ikke saken med en avgjørelse i det tyske domstolsapparatet.

Ifølge Bild skal Jarstein ha fått rundt fem millioner kroner i kompensasjon.

Jarstein har spilt 72 landskamper for Norge. Han fikk sin debut med flagget på brystet i 2007. Siden var han fast førstevalg i en årrekke.

Årets keeper

I et intervju med Telemarksavisa ble han for en tid tilbake sitert på følgende om fotballframtiden:

– Det er for tidlig å si noe om det. Jeg holder meg i form og trener greit. Jeg trener både fysisk og litt keepertrening også, men ingen avgjørelse er tatt med tanke på framtiden.

Nå er det bekreftet at 39-åringen gir seg.

«Å ha privilegiet av å spille med og mot så mange fantastiske spillere på stadioner som i Eliteserien, Bundesliga og med landslaget, var utenfor mine villeste drømmer. Jeg har mange gode minner jeg aldri vil glemme», skriver han på Instagram.

Bild kåret Jarstein til årets beste keeper i Bundesliga sesongen 2016/2017.