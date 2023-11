Solberg havnet i grøfta i historisk rally: – Satt bom fast

Før avkjøringen på mandagens første fartsprøve, den 29. i løpet, hadde Solberg vunnet 19 av prøvene som var kjørt.

– Vi hadde skikkelig fin flyt, men rett før siste sving var det en kompresjon, og vi ble sendt ut i gjørma og inn i en grøft. Der satt vi bom fast. Skikkelig kjedelig med tanke på at vi var så nær mål, sier Solberg i en uttalelse.

22-åringen ledet sammenlagt med over fem og et halvt minutt før uhellet var ute. Det til tross for at det ble trøbbel også søndag.

– Vi hadde et fantastisk løp helt til søndag kveld. Da røk plutselig drivakselen, sier Solberg, som klarte å komme på start søndag etter storstilte reparasjoner natten over.

Rallyprofilen kjørte faren Petters historiske Ford Escort RS 1800 i løpet i Wales. Kun rallybiler av årgang før 1991 var tillatt på start.

Briten Marty McCormack vant løpet som er oppkalt etter Roger Albert Clark, tidenes første britiske vinner av en VM-runde i rally. Det skjedde i 1976.