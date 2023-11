Ronaldos gikk i bakken etter kun fire minutters spill av kampen i den asiatiske mesterligaen mandag. Dommer Ma Ning pekte resolutt på straffemerket.

I sekundene som fulgte ble kamplederen omringet av Persepolis-spillere som mente avgjørelsen var feil. Til manges overraskelse gjorde Cristiano Ronaldo akkurat det samme. Portugiseren argumenterte for at det ikke var noen forseelse, melder nyhetsbyråene AFP og AP.

Etter å ha vært ute på sidelinjen og sett situasjonen på VAR-monitoren, valgte dommer Ning å gjøre om avgjørelsen sin. Dermed ble det intet straffespark for Ronaldo.

Portugiseren og saudiarabiske Al-Nassr var klar for utslagsrundene i turneringen allerede i forkant av mandagens 0-0-kamp. Ronaldo og lagkameratene måtte samtidig kjempe hardt for å unngå baklengsmål etter at forsvarsspilleren Ali Lajimi ble utvist.

På tampen av oppgjøret måtte i tillegg Ronaldo forlate banen med en nakkeskade. Superstjernen fikk seg en smell litt tidligere i en tøff duell med keeperen til Persepolis.

Al-Nassr gikk ubeseiret gjennom gruppespillet i den asiatiske mesterligaen.