Vålerenga i kjempetrøbbel – på nedrykksplass tross seier mot HamKam

Seieren tok VIF opp i 28 poeng, men det ga ingen klatring på tabellen. Sandefjord har kvalifiseringsplassen på bedre målforskjell, mens Stabæk nå er på trygg grunn.

Geir Bakkes mannskap skapte en rekke farligheter mot HamKam-målet i løpet av søndagens kamp, men det tok hele 80 minutter før blåtrøyene fikk hull på byllen ved Andrej Ilic. Daniel Håkans doblet på overtid.

I siste serierunde venter medaljejagende Tromsø hjemme mot Valle.

VIF-trykk i Hamar-kulden

– Det er en spesiell og nervøs ramme. Det kommer til å bli et ordentlig leven. Vålerenga så veldig preget ut mot Stabæk, så de må få ned skuldrene, sa TV 2-kommentator Morten Langli under oppbyggingen til kampen.

Etter bare fire minutter spilt på Briskeby klasket Simen Juklerød et lavt innlegg på tvers i HamKams sekstenmeter, men Magnus Bech Riisnæs fikk ikke presset avslutningen mellom stengene.

Et snaut kvarter senere fikk Daniel Håkans avsluttet mot HamKam-målet, men tidligere VIF-spiller Brynjar Ingi Bjarnason stanset skuddet på streken. Halvveis ut i første omgang ropte gjestene på straffespark, men dommeren vinket spillet videre.

– Den er vanskelig å se (handsen), men jeg tror den er grei, sa Riisnæs til TV 2 i pausen.

Etter sidebyttet skapte begge lag sjanser, og til slutt dukket Ilic opp med den avgjørende scoringen. Håkans scoret 2-0 på overtid.

Skrekksesong

Vålerenga har trøblet stort denne sesongen, og verken under Dag-Eilev Fagermo eller Geir Bakke har det vært særlig lystbetont resultatmessig for Oslo-klubben. Før søndagens oppgjør på Hamar hadde de blåkledde bokført seks trepoengere på 28 kamper.

– Vi må slippe det vi har i hendene, og innse at vi er der vi er. Vi må heller ha en offensiv inngang heller enn å tenke på hva som kan skje, sa Fredrik Oldrup Jensen til TV 2 før avspark.

HamKam trygget på sin side plassen da Strømsgodset ble slått i Drammen for to uker siden. En sterk rekke med tre seirer på fem siste kampene har sørget for at det blir spilt fotball på det øverste nivået på Briskeby i 2024.