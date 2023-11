Brann festet sølvgrepet i Eliteserien – Finne og Castro herjet i 4-2-seier over Bodø/Glimt

Bård Finne har herjet for Brann denne sesongen og rundet 16 mål i søndagens seier. Han har bare Glimts Amahl Pellegrino (23 mål) foran seg på scoringslisten. Finne bidro samtidig med to assist til Niklas Castro.

Tobias Gulliksen og Oscar Kapskarmo scoret for Glimt i nederlaget. Toppscorer Pellegrino startet på benken for et Glimt-lag som før landslagspausen sikret seriegullet.

De gulkledde skal møte Lugano og Brugge i conferenceligaens puljespill før jul, der den første kampen venter allerede torsdag. 9. desember er det cupfinale mot Molde.

– Det er ikke alltid lett å skru til hodene når du vet at det venter en viktigere kamp om noen dager, sa TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Målrik omgang

Brann tok ledelsen etter seks minutter. Hjemmelaget vant ballen høyt i banen, og etter hvert fikk Finne ballen inne i feltet. Der fintet han først ut Odin Bjørtuft og sendte ballen i lengste hjørne.

Etter en snau halvtime lå ballen igjen i nettet for vertene. Glimt-back Fredrik Bjørkan blokkerte første Finnes forsøk etter et innlegg, men kunne lite gjøre da spissen fikk prøve seg på nytt.

Det var ikke den siste ballen Glimt-keeper Julian Faye Lund skulle plukke ut av nettet før hvilen. Etter 41 minutter kombinerte Finne og Castro og sistnevnte fikk en enkel jobb alene foran mål. Målet ble først annullert for offside, men VAR omgjorde beslutningen.

– Spiller dem gode

Glimt-kaptein Patrick Berg var naturligvis ikke særlig fornøyd med omgangen.

– Vi visste at Brann er et godt lag, men vi spilte dem gode. All ære til Brann for en god førsteomgang, men vi ønsker ikke å være bekjente av denne prestasjonen, sa Berg til TV 2 på vei inn til pause.

Tidlig i 2. omgang ble det imidlertid et nytt baklengsmål. Finne slo ballen inn i feltet, der Castro ventet og pirket den i nettet.

Like etterpå reduserte Glimt da Gulliksens skudd gikk via Fredrik Pallesen Knudsen, og åtte minutter før slutt scoret Kapskarmo. Nærmere kom imidlertid ikke gjestene poeng.

Glimt avslutter sesongen hjemme mot Sarpsborg om en uke.