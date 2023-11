Bekreftet: Start-sjefen går av etter baneskandalen

Klubben bekreftet avgangen søndag kveld. Tidligere på dagen skrev VG at Marcussen hadde varslet Start-styret om avgjørelsen.

Kristiansand-klubben skulle lørdag tatt imot Bryne i opprykkskvalifiseringen til Eliteserien. Kampen ble ikke spilt siden baneforholdene ikke var forsvarlige.

Start valgte å ikke skru på undervarmen for å spare penger. Ifølge Marcussen ga det en besparelse på rundt 150.000 kroner.

– Jeg lukter på tilbakemeldingen jeg har fått av at Bryne vinner kampen. Det er forferdelig. Jeg er lei meg på spillernes vegne og alle som er glad i Start. Noen må ta ansvaret for det, og vi kommer ikke utenom at jeg har det øverste ansvaret, sa Marcussen til VG.

Norges Fotballforbund har besluttet å gi Bryne seier på walkover.

Starts nåværende kommersielle leder Sveinung Hedding-Valvik tar midlertidig over jobben som daglig leder.