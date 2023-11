Rosenborg brøt lang trofétørke: – Helt surrealistisk

Da det kun gjensto få minutter av tilleggstiden, ladet Thea Bjelde kanonen og hamret inn 1-1. Etter flere minutter med venting ble scoringen annullert for offside.

Med et drøyt kvarter igjen å spille ble RBKs Emilie Nautnes flott spilt gjennom, og Rosenborg-angriperen ble felt av en utrusende Guro Pettersen. Dommeren pekte resolutt på straffemerket.

Andreassens forsøk fra ellevemeteren gikk i stolpen, men 27-åringen gjorde opp for seg da hun scoret på returen.

– Helt surrealistisk. Det VAR-dramaet må ha vært spennende for dem som så på, men helt forferdelig for oss, sa matchvinner Andreassen til NRK etter kampen.

– Vi er desperate

Lagvenninne Emilie Nautnes var svært følelsesladd etter at cupgullet var i boks.

– Det er helt fantastisk. Det var så nervepirrende på slutten. Vi har jobbet helt sinnssykt hardt, og jeg er så stolt. Det er så gøy. Dette er min andre familie, og jeg unner laget dette så sinnssykt mye, sa en gråtende Nautnes til NRK.

Rosenborg, tidligere Trondheims-Ørn, har verken vunnet cupen eller serien siden 2003.

– Vi er desperate etter å vinne et gull, så får vi se om vi klarer i dag, sa RBK-sjef Steinar Lein like før kampen ble blåst i gang.

Vålerenga vant på sin side to strake cupgull i 2020 og 2021, før Brann vant i fjor etter finaleseier mot Stabæk.

Jevnspilt

Årets to NM-finalister scoret hele 125 mål til sammen i 2023-utgaven av Toppserien, men verken gull- eller sølvvinneren produserte det helt store foran en publikumsfattig nasjonalarena.

Foruten en farlig avslutning fra VIFs Ylinn Tennebø tok det nesten en halvtime før den første store sjansen kom på Ullevaal. En mislykket klarering fra Vålerengas Elise Thorsnes ga Camilla Linberg en stor mulighet alene med Pettersen, men sisteskansen fikk avverget med en god inngripen.

Like før pause ble Mimmi Löfwenius byttet ut med det som så ut som en alvorlig kneskade. Landslagsspissen ble sendt til sykehus for ytterlige undersøkelser.

Etter sidebyttet slet begge lag med å produsere de helt store sjansene, men da det gjensto et kvarter falt avgjørelsen i hovedstaden.

Med få minutter igjen var Ingibjörg Sigurdardottir kun et treff i tverrliggeren unna en Vålerenga-utligning.

Glissent

Det var få tilskuere til stede på finalekampen. Daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner mente tidligere denne uken at tallet burde vært betydelig høyere.

– Man må bare legge bort alt av bortforklaringer og unnskyldninger. Det er bare helt tragisk at det ikke er solgt flere billetter når to av Norges desidert beste kvinnelag, med noen av de sterkeste merkevarene, møtes til den ultimate fotballfesten på kvinnesiden, sa Jørgensen til NRK.

Torsdag var det solgt om lag 4000 billetter til oppgjøret, men til stede på Ullevaal var det bare 2687 frammøtte.

– Vi skulle gjerne sett at litt flere tok turen til Ullevaal for denne cupfinalen, erkjente NRK-kommentator Christian Nilsen like før lagene entret gressteppet i hovedstaden.