Norges hoppere sviktet i Ruka-premieren – Granerud langt utenfor topp ti

Sist sesongs sammenlagtvinner hadde svev på 135,5 og 131 meter i storbakken i Ruka.

Granerud endte hele 43,6 poeng bak Østerrikes suverene rennvinner Stefan Kraft.

Norge stilte med seks mann i lørdagens konkurranse, men kun halvparten av dem ble med over til finaleomgangen. Daniel-André Tande og Marius Lindvik ble henholdsvis nummer 22 og 23.

Tande noterte 128,5 og 133,5 meter, mens Lindvik fikk 127,5 og 133.

– Gutta klarer ikke å levere det de er god for, sa landslagstrener Alexander Stöckl til Viaplay etter første omgang.

Verdenscupstarten bød på store kontraster for Johann Forfang. Tromsøværingen var beste nordmann i fredagens kvalifisering (5.-plass), men sviktet i rennet.

Med lav høyde var Forfang sjanseløs og landet på 124 meter. Det ga 33.-plass og exit.

– Jeg er litt skuffet over Forfang. Han har levert på et ganske bra nivå før, men gjorde nå noe helt annet på hoppkanten. Det førte til at han ikke kom seg over kulen, sa Stöckl til Viaplay.

Åpningsrennet ble også en nedtur for Fredrik Villumstad (120 meter) og Kristoffer Sundal (115). Lengdene var langt unna godt nok til en plass i finaleomgangen.

– Venstrehånden skled av bommen, og da var jeg på etterskudd hele veien, forklarte Villumstad til Viaplay.

Polen skuffet stort i lørdagens konkurranse og fikk bare med seg Dawid Kubacki videre. Han endte til slutt på 21.-plass.

Søndag skal det også hoppes i den finske storbakken. Neste helg fortsetter verdenscupen med renn på Lillehammer.