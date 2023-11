Nyenget gikk i mål på tiden 23.31,7. Det var 2,9 sekunder foran hjemmehåpet Iivo Niskanen.

– Det var fantastisk morsomt, sa Nyenget til Viaplay etter seieren.

Det var tydelig frustrert Niskanen som måtte se seieren ryke. Finnen gikk bort til seierherren og gratulerte, før han kastet stavene sine i bakken i frustrasjon.

– Niskanen er borte og gratulerer Nyenget, snur ryggen til og pælmer stavene knallhardt i bakken. Ja, ja, det er lov å være frustrert. Men må man være så fordømt sinna da?, kommenterte Ole Kristian Stoltenberg på NRK.

Formsterke Erik Valnes gikk i mål som nummer tre. Han har vært i kanonform så langt i sesonginnledningen. Fredag vant 27-åringen sprinten.

Skuffet Klæbo

Klæbo har vært coronasyk den siste tiden og stilte dermed ikke under åpningshelgen på Beitostølen.

Han har ikke vært i toppslag under verdenscupåpningen i Ruka. Fredag ble han nummer tre på sprinten, mens han endte langt bak de beste under lørdagens renn.

– Det er ikke Johannes i toppslag dette her, sa Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug da skistjernen passerte 6,1 kilometer. Da lå han drøyt 20 sekunder bak lederen.

27-åringen gikk i mål 42,8 sekunder bak Nyenget og endte på 14.-plass.

Iivo Niskanen måtte ta til takke med 2.-plass på hjemmebane i finske Ruka. Foto: Heikki Saukkomaa / NTB

– Det var tungt. Jeg kjente at det ikke var noe sprut i det hele tatt. Det kommer nok to uker for tidlig, men jeg kjenner at jeg trenger disse skirennene, så det er bare å pushe gjennom, sa Klæbo til Viaplay.

Han er imidlertid ikke bekymret over den svake starten.

Flere norske topp ti

Norge fikk totalt fem utøvere innenfor topp ti. Pål Golberg (4.-plass), Harald Østberg Amundsen (6.-plass) og Simen Hegstad Krüger (8.-plass) var de andre norske i toppsjiktet.

Didrik Tønseth og Emil Iversen havnet på henholdsvis 18.- og 24.-plass.

Søndag venter 20-kilometer fellesstart i fri teknikk for langrennsherrene.