Norsk skuffelse da Ebba Andersson vant i Ruka – Astrid Øyre Slind beste norske

Andersson gikk i mål på tiden 26.46.7. Svensken vant også 10-kilometeren i klassisk stil under den nasjonale åpningen i Sverige forrige helg.

Rosie Brannen fra USA endte på 2.-plass, mens Frida Karlsson tok 3.-plassen.

Øyre Slind tok over ledelsen da hun gikk i mål, men falt senere nedover på resultatlistene. Hun endte til slutt på 8.-plass.

– Det var et helt greit renn, men ikke noe mer enn det heller. Jeg tror jeg må gå meg litt inn, men det er godt å få startet nå, sa Øyre Slind til Viaplay.

Lagvenninne Hedi Weng tok 10.-plassen.

– Jeg synes de norske er litt langt bak. Det var ikke noe veldig sterk laginnsats i går og litt av det samme går igjen i dag, sa Viaplay-ekspert Maiken Caspersen Falla.

Langt bak

Den norske duoen som var innenfor topp ti var henholdsvis 38.2 og 45 sekunder bak den svenske vinneren.

– Det er litt typisk i Ruka for min del. Det pleier å være en løype jeg ikke mestrer i klassisk. Det er veldig mye staking. Jeg føler det Ruka-spøkelset går over meg på klassisk, men heldigvis er det en ny mulighet i morgen, sa Weng til Viaplay.

Viaplay-ekspert Marit Bjørgen synes de norske var for langt unna vinnere.

– Jeg synes avstanden var litt mye på denne løypa her, så det var litt skuffende, var Bjørgens dom.

– Ræva

Øvrige norske plasseringer: 19) Margrethe Bergane, 20) Lotta Udnes Weng, 26) Anne Kjersti Kalvå, 27) Kristin Austgulen Fosnæs.

– Det var ganske ræva. Jeg fikk ikke opp farten i det hele tatt og det var seigt. Jeg kan kanskje ikke forvente så mye mer, for et par dager siden var jeg ikke sikker på om jeg skulle være her, sa Kalvå til Viaplay.

31-åringen mistet åpningshelgen på Beitostølen grunnet forkjølelse.

Søndag står 20 kilometer fellesstart i fri teknikk på programmet for langrennskvinnene.