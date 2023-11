Trippel norsk i verdenscuåpningen i kombinert – Oftebro vant foran Riiber og Graabak

Jarl Magnus Riiber ble nummer to, dagen etter at han fikk skulderen ut av ledd under den provisoriske hoppomgangen i Finland.

Jørgen Graabak fulgte på tredjeplass i det som var debuten til den nye kompaktøvelsen i verdenscupen.

– Dette var virkelig hardt. Jeg slet veldig fra start av. Jeg følte meg faktisk litt syk i går, sa Oftebro etter seieren.

– Jeg måtte bare prøve å ta det med ro. Alt i alt er jeg kjempefornøyd med seieren, la han til.

Det var Oftebros femte verdenscupseier i karrieren. Den siste før Ruka-rennet fredag kom i Schonach i februar.

Sterk Riiber

Jarl Magnus Riiber var nummer to etter hopprennet fredag og gikk ut bare seks sekunder bak Johannes Lamparter foran de 7,5 kilometerne i skisporet.

Riiber tok raskt igjen fjorårets verdenscupvinner. Jørgen Graabak, Jens Lurås Oftebro, finnen Eero Hirvonen og Kristjan Ilves hadde også tatt igjen nesten hele forspranget til teten på den første runden på 2,5 kilometer.

Graabak gikk ut 17 sekunder bak Lamparter på en fjerdeplass, mens Oftebro var ytterligere fem sekunder bak ut fra start.

I spurten etter 7,5 kilometer var Oftebro raskest og spurtet ned Riiber og Graabak. Det var spesielt imponerende av Riiber som fikk skulderen ut av ledd under torsdagens provisoriske hoppomgang.

Norsk kritikk

I det nye kompaktkonseptet i kombinertsporten er det ikke lenger poengene i hopprennet som avgjør avstandene i langrennet. Det er plasseringene.

Toeren etter hoppingen går ut seks sekunder bak lederen, mens treeren går ut seks sekunder bak. Sistemann går maks ut halvannet minutt bak lederen i langrennet.

Den norske leiren har kritisert øvelsen for å favorisere gode langrennsløpere altfor mye.

Øvrige norske plasseringer i Ruka fredag: 19) Simen Tiller, 25) Espen Bjørnstad, 30 Espen Andersen.

Andreas Skoglund ble diskvalifisert for ureglementert hoppdress.