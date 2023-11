NFF-toppene til Qatar mandag – vil gå Fifa-løfter etter i sømmene

Mandag setter Klaveness og flere kolleger seg på flyet til Midtøsten. Med er kolleger fra Det danske fotballforbundet.

– Vi prøver å følge opp Fifa sine løfter fra kongressen i mars i år. Vi har tidligere sagt at vi skulle reise dit etter et år, så nå gjør vi det, sier Klaveness om hensikten med turen.

Fotballpresidenten henviser til at Fifa under den nevnte kongressen lovet å opprette et fond for å kompensere arbeidere fra Qatar.

– Vi har per i dag ingen informasjon om at det er mulig å søke om midler fra et slikt fond. Vi klarer ikke helt se at dette er levert på, sier Klaveness.

Det var stort fokus på fremmedarbeidernes situasjon i forkant og under fjorårets verdensmesterskap. Myndighetene i Qatar lovet reformer.

– De lovet også å etablere et eget senter for å bistå migrantarbeidere, slik at arbeiderne skulle kunne hevde sine egne rettigheter. Det er veldig uklart hva dette skulle være, men det ble sagt på Fifa-kongressen. ILO har et kontor i Doha, men vi klarer ikke helt å se at det er det Fifa lovet, sier Klaveness.

ILO er Den internasjonale arbeidsorganisasjonen.

Ikke spikret program

Under kongressen fremla Norges Fotballforbund også et forslag om at Fifa skulle gjøre en vurdering rundt om egen menneskerettighetspolicy ble overholdt i forbindelse med mesterskapet i Qatar.

– Vi venter på en rapport fra Fifa. Rapporten har ikke kommet ennå, men vi forventer at den skal si noe om hvordan de har jobbet med dette, sier Klaveness.

På spørsmål fra NTB om hvem hun skal ha møte med i Qatar, lyder svaret:

– Det er ikke helt spikret, men vi skal i hvert fall møte ILO, qatarske arbeidsmyndigheter og fotballforbundet i Qatar, sier Klaveness.

Hun mener signaleffekten ved turen også er viktig.

– Dette er en del av helheten i vårt arrangement rundt dette mesterskapet. Det er viktig å gjøre det vi faktisk sier. Dette er en verden der man alltid kan ligge lavere i terrenget, og der det er et veldig press om å gjøre det, sier hun til NTB.

– Vi ønsker å forstå bedre hvordan vi ligger i løypa rundt de løftene Fifa har gitt. Hvis ingen forbund engasjerer seg, blir det aldri hundre prosent. Det blir det kanskje aldri, men hvis det er null interesse blant Fifa-medlemmene og mediene, mener vi ikke det vi sier, legger hun til.

Amnesty-kritikk

Klaveness innser samtidig at NFF og Norge har begrensede muskler i sammenhengen.

– Vi drar ned med en tanke om at å se ting på bakken er bedre enn å sitte bak en datamaskin her hjemme. Samtidig er vi ingen myndighet, så vi er klar over egne begrensninger, sier hun.

– Vi vet også at vi vil snakke innenfor regisserte samtaler med mennesker, og er ydmyke for alt mulig annet som skjer i regionen der, men vi prøver å fullføre og spille den rollen vi har sagt at vi skal, legger fotballpresidenten til.

Amnesty kom nylig med en ny rapport om situasjonen i Qatar. Der rettes det på ny kritikk mot golfstaten.

– Den støtter vi oss på. Den er god. Det har etter min mening alle Amnesty-rapportene vært, sier Klaveness.

– På noen områder har migrantarbeiderne fått det bedre, blant annet i form av varmebeskyttelse, og det er viktig og bra. På andre områder er Amnesty veldig tydelige på at reformene ikke er tilstrekkelig iverksatt og håndhevet. Vi vil ha nærmere informasjon om dette, sier hun.