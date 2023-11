Northugs Klæbo-dom: – Jeg tror aldri han kommer tilbake på landslaget

I et intervju med Adresseavisen sier Northug at han tror at løperne vil rense luften seg imellom når de møtes i Ruka til verdenscupåpningen i langrenn, men at det neppe vil få noen betydning for Klæbos eventuelle framtid som norsk landslagsløper.

Petter Northug var selv ute av landslaget i en periode, før han kom tilbake igjen på tampen av sin aktive karriere.

Han tror ikke det samme skjer med Klæbo.

– Nei, det tror jeg absolutt ikke. Det ville overrasket meg veldig. Skal det skje, må landslagsmodellen forandre seg. I fjor var hans siste år som landslagsløper. I fremtiden tror jeg han vil representere landslaget kun i verdenscupen og mesterskap.

Northug forklarer hvorfor han ikke tror at det vil skje.

– Det handler om historikken med forbundet. Jeg tror det har satt spor i Johannes, og jeg tror ikke han er fornøyd med alt som har skjedd. Jeg mener ledelsen har håndtert konflikten på håpløst vis. Han trives også godt med sine nærmeste, og han er litt som jeg var. Johannes har bygd et lag og har trygge rammer med familien rundt seg.

Verdenscupen i Ruka starter med klassisk sprint fredag.