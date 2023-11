Bjørndalen sikker i sin sak: – Johannes kommer til å ta nesten alle rekordene mine

Sist sesong vant Thingnes Bø vanvittige 19 av 23 individuelle verdenscuprenn. TV 2s skiskyttereksperter «frykter» at historien gjentar seg kommende sesong.

– Han er stor, stor favoritt til å vinne rubbel og bit. Så enkelt er det. Han går fortsatt vanvittig bra på ski. Spørsmålet er hvor lenge Johannes Thingnes Bø klarer å holde det nivået her, sier Petter Northug til NTB.

Tiril Eckhoff og Ole Einar Bjørndalen deler trønderens syn.

– Jeg tror det blir ganske likt som i fjor. Jeg håper selvfølgelig at det blir litt mer spenning, men jeg er litt «redd» det kommer til å bli det samme. Han har rett og slett noe ikke alle andre har, slår Eckhoff fast.

– Hvert år er det diskusjoner om Johannes sine forberedelser, og det er det også i år. Likevel blir vi alle overrasket gang på gang av hvordan den mannen klarer å sette sammen form, legger Bjørndalen til.

Rykker stadig nærmere Fourcade og Bjørndalen

Foran 2023/2024-sesongen står Thingnes Bø bokført med 68 individuelle verdenscupseirer. Det er elleve færre en franske Fourcade og 26 færre enn Bjørndalen.

Sistnevnte er klokkeklar på at rekorden hans på et eller annet tidspunkt vil ryke.

– Han tar meg, garantert. Jeg tror han kommer til å ta nesten alle rekorder jeg har. Han har sagt at han skal holde på i flere år til, og med den formen han er i så er jeg ikke i tvil, sier Bjørndalen.

Northug og Eckhoff er i likhet med skiskytterlegenden klare på at Thingnes Bø har forutsetningene til få det til. Begge spår at 30-åringen har passert Fourcade ved sesongslutt.

– Så spørs det hvor mange sesonger til han orker dette her. Han har blitt pappa (for andre gang) også, så det er mange faktorer som skal spille på lag for å gå i gang på Bjørndalen-prosjektet. Han kan begynne å lukte på Bjørndalen allerede, og med en kjempesesong kan han nærme seg allerede nå, understreker Northug.

Eckhoff legger tallenes tale til grunn for spådommen.

– Hvis man ser på snittet de siste årene så klarer han det. Det er helt vilt. Det er ikke noen ord som kan beskrive hvor stort talent den gutten der har, forteller hun.

Nytt forsøk på rent bord i VM

Sist sesong tok Thingnes Bø fem av sju mulige gull under VM i Oberhof. I februar venter et mesterskapsgjensyn med Nove Mesto, der det norske landslaget med Tora Berger og Emil Hegle Svendsen strålte i 2013.

– Kan han gjøre rent bord i februar?

– Han kan gjøre det, og for hans del håper jeg at han klarer det. For skiskytingens del gjør det imidlertid ikke. Da blir det for kjedelig. Vi håper jo at nordmenn skal vinne alt, men vi håper å få opp de andre store nasjonene for at det skal bli den idretten vi elsker, med spenning. Akkurat nå er Norge i førersetet på det aller meste, sier Bjørndalen.

– Hva gjør han til den utøveren han er?

– Han er så mentalt sterk og til stede i det han gjør. Han har en konsentrasjon og en smartness og en voksenhet. Da han kom inn på laget tok han raskt til seg lærdom. Han gjør det som skal til for å bli best i verden. Den mannen kan nå alle sine drømmer, slår skiskytterlegenden fast.