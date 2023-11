Sagosen og Kolstad rystet PSG på bortebane – greide 28-28

En tent Sander Sagosen viste seg fram i kampen mot gamleklubben og scoret mål på mål da Kolstad var i føringen store deler av kampen. Sigvaldi Gudjonsson var også skarp, mens forsvarsspillet lenge fungerte veldig bra.

Poenget kan bli veldig viktig i jakten på avansement i mesterligaen.

Kolstad er etter 8 av 14 runder på den øverste av de fire plassene som gir plass i første utslagsrunde, og bare to og ett poeng bak Kiel og Aalborg på de to første plassene som betyr direkte kvartfinaleplass.

Laget har like mange poeng som PSG og Kielse. Etter 36-31 fra hjemmekampen er Kolstad bedre enn PSG i innbyrdes oppgjør om lagene også ender på samme poengsum.

God start

Kolstad hang med i dansen helt fra start og ledet tidlig 4-2 etter scoringer av Sagosen, Magnus Abelvik Rød, Gøran Johannessen og Magnus Gullerud.

PSG vendte til ledelse, men Sagosen utlignet til 5-5. Hjemmelaget tilrev seg to måls ledelse, men Adrian Aalberg, Rød og Sagosen vendte til 9-10 med tre scoringer på rad.

Så utlignet Kent Robin Tønnesen for PSG, men deretter ble han utvist. To lagkamerater pådro seg også tominuttere, og Kolstad ledet 15-11 halvannet minutt før pause. Et straffekast i siste sekund bidro til at ledelsen «bare» var 15-13 da lagene gikk til pausehvile.

Tok fyr

Kolstad fortsatte å imponere i den andre omgangen og var oppe i 18-15-ledelse før PSG kom à jour på 18-18. Elohim Prandi satte fyr på hjemmepublikum med en elegant scoring bak ryggen, og da PSG først tok ledelsen, rykket laget til 23-20.

De som trodde at Kolstad skulle la seg knekke av det, tok feil. Tre minutter før slutt utlignet Sagosen til 27-27 med sin 10. scoring i kampen.

Sagosen og Gudjonsson hadde sjanser til å sende Kolstad i ledelsen, men i stedet scoret Prandi 28-27-målet i siste minutt. Også han ble dermed timålsscorer.

Etter en timeout satte Johannessen inn utligningsmålet. PSG hadde siste angrep og noen sekunder på seg, men Kolstad tettet igjen og jublet for ett poeng.