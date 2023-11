Brangefält drev med trail, som er en variant av terrengløp. Hun tok bronse på 40 kilometer i VM i Thailand i fjor. Hun vant også det svenske mesterskapet i 2022, og hun ble svensk mester i terrengløp.

Sveriges friidrettsforbund skriver på sine nettsider at Brangefält hadde følt seg dårlig i de siste månedene, både fysisk og psykisk. Til tross for god støtte fra sine nærmeste valgte hun å avslutte livet.

– Det er dypt tragisk, og jeg har vanskelig for å finne ord. Jeg kjente henne ikke personlig, men er blitt fortalt at hun var et flott og begavet menneske. Hun hadde hele livet foran seg, sier Sverige friidrettssjef Kajsa Bergqvist.