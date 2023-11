Russiske medier: Mathias Normann må betale kompensasjon til Rostov

Det melder russiske medier, blant dem avisene Sport og Championat , onsdag med henvisning til en melding fra Rostov i sosiale medier. Nettavisen var først i Norge med å melde om nyheten.

Ifølge de russiske mediene dreier det seg om flere millioner kroner.

Championat siterer Rostov på at det ble holdt et møte i Fifas fotballtribunal 15. november, der saken om Mathias Normann og klubbene Rostov og Al-Raed sto på agendaen. Tribunalet skal der ha funnet Normann skyldig i «tidlig uberettiget oppsigelse av kontrakten» og besluttet at han må betale erstatning til Rostov.

Ifølge uttalelsen fra Rostov har Normann og hans nåværende klubb, Al-Raed i Saudi-Arabia, felles ansvar for kompensasjonen.

Normann signerte for Al-Raed i august. Det gjorde han etter å ha varslet oppsigelse av kontrakten med Rostov og Dinamo Moskva, som han på den tiden var utlånt til. Normann sendte inn varselet etter et droneangrep som skal ha truffet bygninger i nærheten av der han bodde i Moskva. Han fryktet derfor for sin egen sikkerhet.

Dinamo Moskva har bestridt Normanns oppsigelse og tidligere bedt om at han må bevise saken sin i rettssystemet. Denne saken skal fortsatt være under behandling. En avgjørelse ventes på et senere tidspunkt.