Argentina senket Brasil i VM-kvalifiseringskamp

VM-kvalifiseringskampen skulle ha startet klokken 01.30 norsk tid natt til onsdag, men ble først sparket i gang 28 minutter senere da det oppsto slåsskamper mellom de to lagenes supportere på tribunen mens nasjonalsangene ble avspilt.

Spillere fra begge landene nærmet seg tribunene for å prøve å stagge gemyttene, uten at dette hjalp. Argentinas kaptein Lionel Messi tok sine spillere tilbake inn i garderoben, mens politi og sikkerhetsvakter prøvde å få kontroll over situasjonen.

Da kampen kom i gang, fortsatte Brasils dårlige start på VM-kvalifiseringen da Argentinas midtstopper Nicolás Otamendi ble matchvinner med sin heading etter corner etter 63 minutters spill. Brasil måtte i tillegg se at Joelinton fikk det røde kortet etter 81 minutter. Han hadde kommet inn på banen som innbytter bare tolv minutter før.

Argentina troner nå øverst på tabellen i den søramerikanske VM-kvalifiseringen med 15 poeng, fulgt av Uruguay med 13 poeng. De slo Bolivia 3–0 i sin kamp. Brasil ligger nå helt nede på sjetteplass i gruppen, som er den siste plassen som direktekvalifiserer til VM-deltakelse. Brasil har bare klart å få med seg sju poeng på de seks første kampene og gikk på sitt tredje strake tap.

I de øvrige kampene i gruppen vant Colombia 1–0 over Paraguay på bortebane, mens Ecuador hjemme slo Chile med 1–0. Kampen mellom Peru og Venezuela endte med 1–1 og Peru tok sitt andre poeng i VM-kvalifiseringen. Landet har ennå til gode å vinne.