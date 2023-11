Ny smell for EM-verten Tyskland: – Det kan ikke bli verre

Marcel Sabitzer og Christoph Baumgartner scoret i hver sin omgang for det østerrikske hjemmelaget, som sikret seg EM-billett allerede i oktober.

– Det kan ikke bli verre. Det er det eneste lyspunktet, sa Tysklands lagkaptein Ilkay Gündogan til ZDF.

– Det er bittert at vi må leve med dette i månedene som kommer.

Sabitzer scoret ledermålet i det 29. minutt etter et fint angrep. Han skjøt mellom beina på midtstopper Jonathan Tah og inn i hjørnet.

– Ikke veien til suksess

Sané fikk rødt kort fire minutter etter sidebytte. Philipp Mwene ble felt av Sané, spratt opp og løp etter ham. Tyskeren la hendene rundt halsen på motspilleren og dyttet ham over ende.

– Det røde kortet oppsummerer det hele, frustrasjon og skuffelse. Vi gjorde det altfor enkelt for Østerrike å score. Dette er ikke veien til suksess, sa Gündogan.

I det 73. minutt punkterte Baumgartner kampen alene med keeper Kevin Trapp etter å ha blitt satt opp av Michael Gregoritsch.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Intet blir enkelt

– Vi har mye arbeid foran oss. Intet blir enkelt i oppkjøringen til VM, men vi må ikke ta på oss offerrollen, sa landslagssjef Julian Nagelsmann.

Tyskland håpet på en oppmuntrende avslutning på et blytungt år, men sesongfasiten ble tre seire, to uavgjorte og seks tap på elleve spilte kamper. Laget slapp inn hele 22 mål i år.

Etter at Hansi Flick måtte gi seg som landslagssjef ble det 2-1-seier over Frankrike med Rudi Völler som midlertidig sjef, og Nagelsmanns regime startet med 3-1 over USA i oktober. Siden er det blitt 2-2 mot Mexico, fulgt av 2-3-tap hjemme for Tyrkia lørdag og tirsdagens smell i Wien.