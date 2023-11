Klæbo friskmeldt og klarert for verdenscupstart i Ruka

Det kom fram da Norges Skiforbund presenterte troppen mandag. Klæbo er ført opp til å gå samtlige tre Ruka-renn.

Som regjerende verdenscupvinner er Klæbo sikret plass i verdenscupen fram til jul. De neste ukene er han ikke avhengig av å kvalifisere seg gjennom resultater i skiløypa.

Klæbo er ikke en del av landslaget denne sesongen. Det betyr at han er avhengig av en representasjonsavtale med Norges Skiforbund for å stille i Ruka.

Etter mye om og men i de siste månedene har Norges Skiforbund bekreftet at Klæbo kan få en slik avtale, og den signeres angivelig etter planen før rennene i Finland starter fredag.

7. november ble det kjent at Klæbo hadde blitt coronasmittet under et høydeopphold i italienske Livigno. Den smitten gjorde at han måtte stå over den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen.

Emil Iversen står også utenfor langrennslandslaget, men skal gå renn i verdenscuppremieren. Trønderen fikk en flott start på sesongen med 2.-plass på lørdagens klassiske 10 kilometer på Beitostølen. Det samme distanse skal han gå i Ruka.

Didrik Tønseth, Sjur Røthe og Håvard Solås Taugbøl blir også å se i Finland. De mistet alle den nasjonale åpningshelgen på grunn av coronasmitte.

Uttaket menn:

Sprint (fredag): Harald Østberg Amundsen (Asker), Ansgar Evensen (Vind), Pål Golberg (Gol), Matz William Jenssen (Njård), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Even Northug (Strindheim), Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer), Erik Valnes (Bardufoss og Omegn)

10 km klassisk (lørdag): Harald Østberg Amundsen (Asker), Golberg, Emil Iversen (Varden Meråker), Klæbo, Simen Hegstad Krüger (Lyn), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer), Didrik Tønseth (Byåsen), Valnes

20 km fri teknikk (søndag): Amundsen, Iver Tildheim Andersen (Rustad), Golberg, Klæbo, Krüger, Nyenget, Sjur Røthe (Voss), Tønseth.