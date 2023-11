Hegerberg og Graham Hansen tilbake for Norge foran skjebnekamper

Det ble klart da landslagssjef Leif Gunnar Smerud la fram uttaket mandag. Han trenger et så sterkt lag som mulig for å styre Norge unna nedrykksfare.

Hegerberg har vært skadeplaget og ikke spilt for landslaget siden tapet for Japan i VM-åttedelsfinalen 5. august. Tidligere i høst var hun flere ganger ute av Lyons tropp, men har scoret i klubbens to siste kamper.

I stadig bedre form er også Graham Hansen. Hun har gjort flere mål for Barcelona de siste ukene, og det lover godt for Norge. 28-åringen slet også med skadetrøbbel etter VM og har kun spilt én kamp med Smerud som midlertidig sjef.

– Det er ikke så dumt å få tilbake Caro på midtbanen. Vi hadde en utfordrende situasjon med skader sist, og nå er i hvert fall to av dem tilbake igjen. Vi har en bra konkurransesituasjon, sa Smerud da han presenterte sine utvalgte.

– Caroline er i superform, og Ada er så absolutt på vei tilbake. Hun scorer mål og har fått orden på kroppen. Det er to klassespillere vi får inn, la han til.

Guro Reiten er fortsatt ute siden sist. Hun har ikke spilt for Chelsea siden tidlig i oktober.

Poengnød

Norge står med bare to poeng fra fire kamper i nasjonsligaen. Laget risikerer å rykke ned fra A-divisjonen, og det vil i så fall gjøre det vanskeligere å kvalifisere seg til EM i 2025.

Hjemmeseier over Portugal 1. desember vil gi et løft opp fra sisteplassen som gir nedrykk. Tre nye poeng borte mot Østerrike fire dager senere betyr trolig at laget klatrer til 2.-plass og slipper nedrykkskvalifisering i februar.

– Jeg har tro på at vi kan få til ting med dette laget. Lagbygging tar noe tid, men jeg er trygg på at vi kan ta poengene vi trenger og har lyst på, sa Smerud da uttaket ble presentert.

Hele troppen:

Målvakter: Cecilie Fiskerstrand (LSK Kvinner), Aurora Mikalsen (Brann), Guro Pettersen (Vålerenga).

Forsvarsspillere: Guro Bergsvand (Brighton), Thea Bjelde (Vålerenga), Tuva Hansen (Bayern München), Mathilde Harviken (Rosenborg), Marit Bratberg Lund (Brann), Maren Mjelde (Chelsea), Maria Thorisdottir (Brighton), Martine Østenstad (Brann).

Midtbanespillere: Ingrid Syrstad Engen (Barcelona), Caroline Graham Hansen (Barcelona), Justine Kielland (Brann), Frida Maanum (Arsenal), Lisa Naalsund (Manchester United), Vilde Bøe Risa (Atlético Madrid).

Spisser: Karina Sævik (Vålerenga), Ada Hegerberg (Lyon), Sophie Román Haug (Liverpool), Celin Bizet Ildhusøy (Tottenham), Cathinka Tandberg (Linköping), Elisabeth Terland (Brighton), Mimmi Löfwenius (Vålerenga).